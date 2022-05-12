Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
31 минуту назад

Тренер Левито: «Отстранение российских фигуристов несправедливо. Дети и спортсмены здесь ни при чем»

Sports.ru

Юлия Кузнецова, тренер чемпионки мира среди юниоров из США Изабо Левито, поделилась мнением об отстранении российских фигуристов.

Американская фигуристка расстроилась из-за отсутствия русских
Фото: арар

– В начале марта ISU отстранил российских фигуристов от участия в турнирах. На ЮЧМ Изабо поехала в статусе фаворита. Это добавило нервов?

– Конечно же, мы расстроились, что русских девочек не будет. Русские девочки толкают нас вперед. Мы рассчитывали, что с нашей усиленной короткой программой мы попробуем посоревноваться с россиянками, потому что у нас был запланирован лутц-риттбергер во второй половине, который она достаточно стабильно и чисто исполняла на тренировках.

Мы были очень недовольны, что русских девочек сняли. Нервов ей это особо не добавило, потому что я ей сказала, что мы будем пытаться набрать те же баллы, которые набирают они. Без разницы, кто какие элементы будет исполнять. Я ей так и сказала: «Ты будешь делать то, на что мы тренировались. Будем рассчитывать, что ты откатаешь чисто. Посмотрим на баллы и сравним себя с топ-фигуристами из России». Вот так мы тренируемся.

Она хорошо справилась на чемпионате мира. В произвольной немного волновалась, но думаю, там все волновались. Я рассчитывала, что она чуть увереннее откатает произвольную, но ничего. Это опыт.

– На ваш взгляд, насколько справедливо отстранение российских фигуристов?

– Это несправедливо. Никакие дети и никакие спортсмены здесь ни при чем. Тренеры в том числе, естественно. Мы просто исполняем свою работу, без разницы, где живем, – сказала Кузнецова.

Фигурное катание,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители