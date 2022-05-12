Американская фигуристка расстроилась из-за отсутствия русских

Мы были очень недовольны, что русских девочек сняли. Нервов ей это особо не добавило, потому что я ей сказала, что мы будем пытаться набрать те же баллы, которые набирают они. Без разницы, кто какие элементы будет исполнять. Я ей так и сказала: «Ты будешь делать то, на что мы тренировались. Будем рассчитывать, что ты откатаешь чисто. Посмотрим на баллы и сравним себя с топ-фигуристами из России». Вот так мы тренируемся.