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1 час назад

Американский фигурист: США должны получить золото вместо России

Вероника Полынина

Сборная США по фигурному катанию, завоевавшая серебряные медали на Олимпийских играх в Пекине, должна получить золото вместо российской команды. Об этом заявил американский фигурист Винсент Чжоу, передает Figure Skaters Online.

Американский фигурист: США должны получить золото вместо РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы готовы ждать неделю, две, полгода, четыре года. Но кто знает. Это зависит не от нас», - сказал спортсмен.

По его словам, американской команде не сказали, когда они смогут получить свои награды. Он выразил мнение, что после завершения разбирательства сборная США должна быть награждена золотыми медалями во время «достойной» церемонии.

«Но это не зависит от нас. Мы должны жить с любым результатом, даже если он не является желаемым», - сказал 21-летний спортсмен.

На Олимпиаде в Пекине в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Из-за этого Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения победителей командного турнира по фигурному катанию, где Россия завоевала золотые медали.

Фигурное катание,Камила Валиева,Винсент Чжоу,
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