«Иначе просто не выдержишь». Жесткие методы Тутберидзе назвали необходимостью

Жесткие методы работы, подобные тем, что использует тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, необходимы как в спорте, так и в искусстве. Такое мнение в интервью «Матч ТВ» высказал бывший солист ансамбля имени Игоря Моисеева, ныне хореограф в фигурном катании Рамиль Мехдиев.

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— Без жестокости искусство невозможно?

— Нет. Искусство — синоним жестокости, дисциплинированности. Строгости. Поблажек не может быть никаких.

— И в спорте то же самое? Говорят же, к примеру, что у Этери Тутберидзе строгие методы работы. Тут тоже нельзя иначе?

— Да, по-другому не воспитать. Иначе ты все это просто не выдержишь. Фигурное катание и искусство в этом плане мало чем друг от друга отличаются. Талант, дисциплинированность, здоровье и жестокость — вот и все.

Единственное — не должно быть маниакальной жестокости. Она должна быть как бы с любовью, ради какой-то цели. Я на своих фигуристов, к примеру, точно так же «гавкаю». И ущипнуть могу, и по ноге-руке долбануть. Я обмениваюсь энергией с ними, ору прямо. А потом через секунду, уже спокойно: «Ну, теперь поехали дальше». Нужно подбирать к каждому свое соотношение кнута и пряника.