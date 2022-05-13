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1 час назад

«Иначе просто не выдержишь». Известный танцор назвал необходимостью жесткие методы Тутберидзе

Матч ТВ

Жесткие методы работы, подобные тем, что использует тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, необходимы как в спорте, так и в искусстве. Такое мнение в интервью «Матч ТВ» высказал бывший солист ансамбля имени Игоря Моисеева, ныне хореограф в фигурном катании Рамиль Мехдиев.

«Иначе просто не выдержишь». Жесткие методы Тутберидзе назвали необходимостью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Без жестокости искусство невозможно?

— Нет. Искусство — синоним жестокости, дисциплинированности. Строгости. Поблажек не может быть никаких.

— И в спорте то же самое? Говорят же, к примеру, что у Этери Тутберидзе строгие методы работы. Тут тоже нельзя иначе?

— Да, по-другому не воспитать. Иначе ты все это просто не выдержишь. Фигурное катание и искусство в этом плане мало чем друг от друга отличаются. Талант, дисциплинированность, здоровье и жестокость — вот и все.

Единственное — не должно быть маниакальной жестокости. Она должна быть как бы с любовью, ради какой-то цели. Я на своих фигуристов, к примеру, точно так же «гавкаю». И ущипнуть могу, и по ноге-руке долбануть. Я обмениваюсь энергией с ними, ору прямо. А потом через секунду, уже спокойно: «Ну, теперь поехали дальше». Нужно подбирать к каждому свое соотношение кнута и пряника.

Мехдиев закончил танцевальную карьеру в 2021 году. В настоящее время он сотрудничает с группами Нины Мозер и Светланы Соколовской.

Фигурное катание,Светлана Соколовская,Нина Мозер,Этери Тутберидзе,Игорь Моисеев,
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