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1 час назад

Евгений Плющенко: «Теперь в «Ангелах Плющенко» будут также заниматься парники. Ребята уже приступили к тренировкам»

Sports.ru

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко сообщил, что в его академии «Ангелы Плющенко» теперь тренируются не только одиночники, но и спортивные пары.

В «Ангелах Плющенко» появятся парники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ну что, друзья, у нас началась подготовка. Начались уже тренировочки.

Хочу вам рассказать одну историю, что у нас теперь в «Ангелах Плющенко» будут также заниматься парники. Парное катание.

Ребята уже приступили к тренировкам. Сейчас у нас пробежка утренняя. Легкий кроссик.

Сегодня мы делаем заключительную тренировку и едем в Кемерово. В Кемерово уже завтра мы выступаем с нашим шоу «Союз чемпионов». Скоро у нас будет много интересных новостей» – сказал Плющенко.

Фигурное катание,Евгений Плющенко,
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