Тарасова отреагировала на решение Плющенко тренировать спортивные пары

«Я всегда положительно отношусь к тому, что люди начинают делать что-то новое, если знают как. Плющенко — способный человек, грамотный, от хороших тренеров. Возьмёт себе помощников в парах и танцах. Обязательно что-то получится, почему нет?» — приводит слова Тарасовой ТАСС.