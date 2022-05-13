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1 час назад

Татьяна Тарасова отреагировала на решение Евгения Плющенко тренировать спортивные пары

Чемпионат.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ранее Плющенко сообщил, что теперь в его академии «Ангелы Плющенко» будут заниматься не только одиночники и одиночницы, но и спортивные пары.

Тарасова отреагировала на решение Плющенко тренировать спортивные пары
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я всегда положительно отношусь к тому, что люди начинают делать что-то новое, если знают как. Плющенко — способный человек, грамотный, от хороших тренеров. Возьмёт себе помощников в парах и танцах. Обязательно что-то получится, почему нет?» — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее Илья Авербух высказался о жёстком падении 18-летнего Евгения Семененко на шоу Плющенко в Санкт-Петербурге.

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