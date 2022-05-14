Трусова считает, что можно совмещать личную жизнь и спортивную карьеру

«До Олимпиады я бы на сто процентов сказала, что не надо. Надо забыть о личной жизни и выступать. Но после – мне кажется, что можно, чтобы и была личная жизнь, и выступать хорошо. Самое главное – разграничивать», - сказала Трусова студенческому YouTube-каналу «Моховая, 9»