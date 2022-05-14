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1 час назад

Трусова считает, что можно совмещать личную жизнь и спортивную карьеру

Спорт день за днемиещё 2

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова заявила, что после Пекина изменила свое мнение по поводу отношений и ответила на вопрос о совмещении карьеры и личной жизни.

Трусова считает, что можно совмещать личную жизнь и спортивную карьеру
Фото: ТАССТАСС

«До Олимпиады я бы на сто процентов сказала, что не надо. Надо забыть о личной жизни и выступать. Но после – мне кажется, что можно, чтобы и была личная жизнь, и выступать хорошо. Самое главное – разграничивать», - сказала Трусова студенческому YouTube-каналу «Моховая, 9»

Сейчас 17-летняя Трусова отдыхает в Дубае вместе с другими фигуристами сборной России. После совместных фотографий Трусовой и Марка Кондратюка в СМИ появилась информация о любовных отношениях между спортсменами.

На прошедшей в Пекине Олимпиаде ученица Тутберидзе исполнила пять четверных в произвольной программе и заняла второе место в соревновании среди женщин. Кондратюк же стал олимпийским чемпионом в командном турнире.

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Александра Трусова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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