WADA не будут обсуждать дело фигуристки Валиевой

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Исполком и совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые соберутся 18 и 19 мая, не намерены обсуждать дело российской фигуристки Камилы Валиевой, подозреваемой в нарушении антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе WADA.

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"Не будет, - ответил представитель пресс-службы WADA на вопрос, будет ли обсуждаться дело Валиевой на ближайших заседаниях исполкома и совета учредителей в Каире. - Этим занимается соответствующий орган по управлению результатами, то есть РУСАДА (Российское антидопинговое агентство - прим. ТАСС)".

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Как сообщал ранее ТАСС, WADA рассчитывает, что Российское антидопинговое агентство завершит расследование дела о возможном нарушении Валиевой антидопинговых правил до 8 августа.

В конце декабря Валиева сдала допинг-пробу, которая была направлена в аккредитованную WADA лабораторию в Стокгольме. В январе фигуристка выступила на чемпионате Европы в Таллине, где заняла первое место. 7 февраля вместе с другими российскими фигуристами она завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. При этом все результаты допинг-проб, взятых у спортсменки после 25 декабря, были отрицательными.

8 февраля лаборатория Стокгольма сообщила, что в пробе российской фигуристки от 25 декабря был обнаружен запрещенный препарат триметазидин, попадающий под классификацию S4 списка WADA (гормоны и модуляторы метаболизма). Он используется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, нормализуя энергетический метаболизм клеток. Препарат не оказывает никакого влияния на результаты спортсменов, но его использование запрещено как в соревновательный, так и во внесоревновательный период.