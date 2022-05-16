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38 минут назад

Фигурист Соловьев заявил, что после избиения стал заикаться

Газета.Ru

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев рассказал о последствиях травмы, полученной в результате избиения в конце прошлого года.

Фигурист Соловьев стал заикаться после избиения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очень надеюсь, что эта история заставит людей переосмыслить многие вещи в своей жизни. Мне же предстоит реабилитация, возможно, длительная. Буду заниматься своим здоровьем. Я довольно много занимался и продолжаю заниматься с логопедом, когда понял, что после травмы головы стал заметно заикаться, и в целом, как мне кажется, динамика очень хорошая», — цитирует Соловьева RT.

Суд отпустил избивших фигуриста Соловьева

Напомним, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев был избит в российской столице в ночь на 21 декабря 2021 года. 32-летний спортсмен вступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову, после чего неизвестные стали избивать его ногами. Он был доставлен в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.

Соловьев в составе сборной России стал чемпионом домашних Олимпийских игр — 2014 в Сочи в командных соревнованиях и серебряным призером Олимпиады-2018.

В паре с Екатериной Бобровой Соловьев семь раз становился чемпионом России в танцах на льду.

Ранее сообщалось, что Соловьев примирился с избившими его молодыми людьми, а суд прекратил дело.

Фигурное катание,Анна Сидорова,Дмитрий Соловьев,Екатерина Боброва,СБОРНАЯ РОССИИ,
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