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58 минут назад

Марк Кондратюк отреагировал на попадание в лонг-лист рейтинга «30 до 30» журнала Forbes

Чемпионат.comиещё 2

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях и чемпион Европы российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал попадание в лонг-лист номинантов ежегодного рейтинга «30 до 30» журнала Forbes.

Марк Кондратюк отреагировал на попадание в список Forbes
Фото: ТАССТАСС

На попадание в него претендуют те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или международном уровне.

«Попадание в лонг-лист журнала «Форбс» стало для меня неожиданностью, но буду очень благодарен тем, кто проголосует за мою кандидатуру», – написал спортсмен в социальных сетях.

В номинации «Спорт» также представлены олимпийская чемпионка и обладательница Кубка мира по лыжным гонкам Наталья Непряева, двукратный олимпийский призёр по биатлону Кристина Резцова, двукратный обладатель Кубка Стэнли хоккеист Михаил Сергачёв, теннисист Аслан Карацев, вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов и боец смешанного стиля, чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) Вадим Немков.

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Матвей Сафонов,Вадим Немков,Кристина Резцова,Наталья Непряева,Михаил Сергачев,Аслан Карацев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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