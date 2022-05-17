Марк Кондратюк отреагировал на попадание в список Forbes

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях и чемпион Европы российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал попадание в лонг-лист номинантов ежегодного рейтинга «30 до 30» журнала Forbes.

На попадание в него претендуют те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или международном уровне.