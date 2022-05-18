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3 часа назад

«Просто смешно». Татьяна Тарасова — о противостоянии Плющенко и Тутберидзе как тренеров

Чемпионат.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что в настоящий момент не считает, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в качестве тренера способен составить конкуренцию заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе, ученицы которой регулярно побеждают и занимают призовые места на международных соревнованиях.

Тарасова посмеялась над сравнением Плющенко и Тутберидзе
Фото: ТАССТАСС

«Может быть, через 10 лет, через 15. Сейчас даже смешно разговаривать на эту тему. П

Сколько лет работает Этери? Какие у неё результаты? По жизни, по годам, по Олимпиадам, по чемпионатам мира. Женя Плющенко — прекрасный спортсмен, который начал заниматься тренерской деятельностью. Но про что говорить?» — приводит слова Тарасовой Post News.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Татьяна Тарасова,Евгений Плющенко,
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