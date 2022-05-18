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1 час назад

Чемпионка и красавица: 20 лет Алине Загитовой

Александр Котлеткин

Сегодня, 18 мая, исполнилось 20 лет российской фигуристке Алине Загитовой. Об этом сообщает Чемпионат.com.

1/12 Алина Загитова держит в руках Кубок Первого канала по фигурному катанию за победу своей команды в командном турнире
Фото: РИА Новости
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2/12  Камила Валиева выступает за команду Алины Загитовой в произвольной программе командного турнира Кубка Первого канала по фигурному катанию
Фото: РИА Новости
3/12 Алина Загитова участвует в показательных выступлениях на гала-шоу "Влюбленные в фигурное катание" на "ЦСКА Арене" в Москве
Фото: РИА Новости
4/12 Алина Загитова выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" во дворце спорта "Мегаспорт"
Фото: РИА Новости
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5/12 Алина Загитова выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" во дворце спорта "Мегаспорт"
Фото: РИА Новости
6/12 Алина Загитова выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" во дворце спорта "Мегаспорт"
Фото: РИА Новости
7/12 Алина Загитова выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" во дворце спорта "Мегаспорт"
Фото: РИА Новости
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8/12 Алина Загитова (Россия), завоевавшая золотую медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме
Фото: РИА Новости
9/12 Фигуристка Алина Загитова, победившая в номинации "Спортсменка года", после церемонии вручения премии "Женщина года 2019" по версии журнала Glamour в Московском музыкальном театре "Геликон-опера"
Фото: РИА Новости
10/12 Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на пресс-конференции, посвященной премьере мюзикла на льду "Спящая красавица
Фото: РИА Новости
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11/12 Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на пресс-конференции, посвященной премьере мюзикла на льду "Спящая красавица
Фото: РИА Новости
12/12 Российская спортсменка Алина Загитова во время выступления в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию во Дворце спорта "Мегаспорт"
Фото: ТАСС

Олимпийская чемпионка родилась в Ижевске в семье Ильназа и Лейсан Загитовых. Получила имя в честь гимнастки Алины Кабаевой. Девушка впервые встала на лед в четыре года в Альметьевске (Республика Татарстан), где ее отец выступал в местном хоккейном клубе "Нефтяник". Свой первый титул будущая звезда фигурного катания выиграла в августе 2016 года в Сен-Жерве (Франция), где заняла первое место на этапе юниорской серии Гран-при.

В 2018 году на Олимпийских играх 2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) Загитова стала первой по итогам короткой и произвольной программ, на 1,3 балла обойдя соотечественницу Евгению Медведеву и на 8,5 баллов – победительницу мирового первенства 2018 года в Милане (Италия) канадку Кэйтлин Осмонд. В первенстве же среди команд Загитова, в составе сборной России, завоевала серебряную медаль, пропустив вперёд команду Канады.

Также на счету Загитовой золото чемпионата мира 2019 года в Сайтаме (Япония).

Фигурное катание,Фото,Евгения Медведева,СБОРНАЯ РОССИИ,
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