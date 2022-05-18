Чемпионка и красавица: 20 лет Алине Загитовой

Российская спортсменка Алина Загитова во время выступления в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию во Дворце спорта "Мегаспорт"

Фигуристка Алина Загитова, победившая в номинации "Спортсменка года", после церемонии вручения премии "Женщина года 2019" по версии журнала Glamour в Московском музыкальном театре "Геликон-опера"

Олимпийская чемпионка родилась в Ижевске в семье Ильназа и Лейсан Загитовых. Получила имя в честь гимнастки Алины Кабаевой. Девушка впервые встала на лед в четыре года в Альметьевске (Республика Татарстан), где ее отец выступал в местном хоккейном клубе "Нефтяник". Свой первый титул будущая звезда фигурного катания выиграла в августе 2016 года в Сен-Жерве (Франция), где заняла первое место на этапе юниорской серии Гран-при.