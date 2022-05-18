Чемпионка и красавица: 20 лет Алине Загитовой

Сегодня, 18 мая, исполнилось 20 лет российской фигуристке Алине Загитовой. Об этом сообщает Чемпионат.com.
Олимпийская чемпионка родилась в Ижевске в семье Ильназа и Лейсан Загитовых. Получила имя в честь гимнастки Алины Кабаевой. Девушка впервые встала на лед в четыре года в Альметьевске (Республика Татарстан), где ее отец выступал в местном хоккейном клубе "Нефтяник". Свой первый титул будущая звезда фигурного катания выиграла в августе 2016 года в Сен-Жерве (Франция), где заняла первое место на этапе юниорской серии Гран-при.
В 2018 году на Олимпийских играх 2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) Загитова стала первой по итогам короткой и произвольной программ, на 1,3 балла обойдя соотечественницу Евгению Медведеву и на 8,5 баллов – победительницу мирового первенства 2018 года в Милане (Италия) канадку Кэйтлин Осмонд. В первенстве же среди команд Загитова, в составе сборной России, завоевала серебряную медаль, пропустив вперёд команду Канады.
Также на счету Загитовой золото чемпионата мира 2019 года в Сайтаме (Япония).