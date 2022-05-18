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1 час назад

Испытательный срок фигуристки Косторной у тренера Буяновой пока не завершен

Матч ТВ

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная все еще на просмотре у тренера Елены Буяновой. В разговоре с «Матч ТВ» специалист отметила, что оценивать период совместной работы пока рано.

Алена Косторная еще не прошла испытательный срок
Фото: ТАССТАСС

Косторная перешла от Этери Тутберидзе к Елене Буяновой в феврале. В соцсетях 18-летняя фигуристка отметила, что инициатором расставания выступила Тутберидзе. Позднее стало известно, что сотрудничество Косторной и Буяновой на данный момент носит временный характер — тренер взяла время на раздумья, чтобы понять, смогут ли они работать на постоянной основе.

— Пока рано об этом говорить, — ответила Буянова на вопрос о том, завершен ли испытательный срок Косторной.

При этом, по информации «Матч ТВ», тренировки Косторной в ЦСКА под руководством Буяновой продолжаются в обычном режиме.

В прошлом сезоне фигуристка не смогла выступить на чемпионате России из-за перелома кисти и не отобралась на Олимпиаду

Фигурное катание,Алена Косторная,Этери Тутберидзе,Елена Буянова,
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