Российская фигуристка Забияко будет выступать за Канаду

Фигуристка Наталья Забияко, в 2020 году объявившая об уходе из спорта, продолжит карьеру в Канаде.

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Как сообщает РИА «Новости», 27-летняя Забияко будет выступать за сборную Канады, ее партнером станет Закари Дэйлман.

«Новым партнером Забияко станет канадский фигурист Закари Дэйлман, младший брат бронзовой медалистки чемпионата мира 2017 года Габриэль Дэйлман. Забияко и Дэйлман будут представлять Канаду и тренироваться в этой стране у Бруно Маркотта», - рассказал источник агентства.

Наталья Забияко родилась в Таллинне и до 2014 года выступала за Эстонию, после чего переехала в Москву и стала представлять сборную России. В паре с Александром Энбертом Наталья завоевала серебряную медаль командного турнира Олимпийских игр 2018 года, бронзовые награды на чемпионате Европы-2018 и чемпионате мира-2019, а также серебро чемпионата России 2019 года.