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1 час назад

Уехавшую в Канаду фигуристку Забияко захотели лишить гражданства России

News.ru

Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович прокомментировал переход российской фигуристки Натальи Забияко в сборную Канады. В интервью Metaratings.ru он назвал спортсмену неблагодарной тварью и предательницей, а также выразил сожаление, что в России нет механизма, который позволил бы лишить Забияко гражданства страны.

«Неблагодарная тварь»: фигуристку захотели лишить гражданства России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она оказалась неблагодарной тварью, особенно в такой момент, когда Канада проводит враждебную политику в отношении России, как и другие страны НАТО. Никогда жалеть не надо таких предателей, надо лишить всех наград, вычеркнуть из всех спортивных летописей России и по-хорошему надо лишить гражданства, но у нас пока нет такого механизма в Конституции, — сказал Малинкович.

С 2014-го по 2020-й Забияко выступала в паре с Александром Энбертом. В 2018 году они заняли второе место в командном турнире Олимпийских игр. Также на счету пары бронза чемпионата мира и Европы. В 2020-м пара объявила о завершении спортивной карьеры из-за проблем со здоровьем у партнёра.

Навка высказалась о смене спортивного гражданства

Накануне стало известно, что российская фигуристка решила возобновить карьеру и выступать за Канаду. Новым партнёром фигуристки станет Закари Дэйлман.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал спортсменку женщиной легкого поведения и предрёк ей алкогольную зависимость после вылета из сборной.

Фигурное катание,Сергей Малинкович,Александр Энберт,Наталья Забияко,Виталий Милонов,НАТО,Госдума,
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