Роднина отказалась считать фигуристку Валиеву олимпийской чемпионкой

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина считает, что российскую фигуристку Камилу Валиеву преждевременно называют чемпионкой Игр-2022.
"Если всем хочется, то пускай называют Валиеву олимпийской чемпионкой. Но разве у нее есть золотая олимпийская медаль? Сначала надо дождаться завершения расследования, а уже потом давать звания", — цитирует Роднину Sport24.
Напомним, на Олимпийских играх — 2022 фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в командном турнире. Российских спортсменов так и не наградили медалями из-за допингового скандала с Валиевой.
Ее проба от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Международный олимпийский комитет принял решение отказаться от проведения церемонии награждения до окончания расследования.
Ранее Ирина Роднина прокомментировала решение российской фигуристки Натальи Забияко выступать под флагом Канады.