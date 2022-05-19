WADA может опротестовать итоги дела Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оставляет за собой право опротестовать будущее решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в случае своего несогласия с ним. Об этом журналистам заявил в четверг генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли.

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"Расследование дела все еще продолжается, это все, что я могу сейчас сказать, - сказал Ниггли. - Дело непростое, сейчас оно находится на национальном уровне - им занимается РУСАДА. Мы ожидаем вердикта, чтобы оценить его и решить, будет ли оно соответствовать кодексу WADA и следует ли его оспаривать. Дело находится в нашем поле зрения, и мы ждем, чем закончится работа российской стороны".

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Как сообщал ранее ТАСС, WADA рассчитывает, что Российское антидопинговое агентство завершит расследование дела о нарушении Валиевой антидопинговых правил до 8 августа.

В конце декабря Валиева сдала допинг-пробу, которая была направлена в аккредитованную WADA лабораторию в Стокгольме. В январе фигуристка выступила на чемпионате Европы в Таллине, где заняла первое место. 7 февраля вместе с другими российскими фигуристами она завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. При этом все результаты допинг-проб, взятых у спортсменки после 25 декабря, были отрицательными.

8 февраля лаборатория Стокгольма сообщила, что в пробе российской фигуристки от 25 декабря был обнаружен запрещенный препарат триметазидин, попадающий под классификацию S4 списка WADA (гормоны и модуляторы метаболизма). Он используется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, нормализуя энергетический метаболизм клеток. Препарат не оказывает никакого влияния на результаты спортсменов, но его использование запрещено как в соревновательный, так и во внесоревновательный период.