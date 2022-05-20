Тарасова поддержала украинского тренера по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на решение бывшей украинской фигуристки Алены Савченко возглавить сборную Нидерландов.
«Кому же, как не славянским фигуристам, развивать фигурное катание в Европе. Савченко справится с любыми обязанностями, ее назначение абсолютно заслуженно, она поднимет уровень фигурного катания в Нидерландах, она выдающаяся фигуристка и прекрасная женщина», — передает слова Тарасовой РБК.
Савченко этой весной стала новым главным тренером сборной Нидерландов по фигурному катанию. Она завершила профессиональную карьеру спортсмена после Олимпийских игр 2018 года. Там Савченко в паре с Брюно Массо стала олимпийской чемпионкой. Это была ее уже пятая Олимпиада. До этого ей дважды удалось выиграть бронзу, но уже с другим партнером – Робином Шолковы. С 2003 года она образовала с ним пару и стала представлять на соревнованиях Германию.
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Для них международный сезон завершен. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов.