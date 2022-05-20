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2 часа назад

Тарасова поддержала назначение украинки Савченко тренером сборной Нидерландов

Газета.Ruиещё 1

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на решение бывшей украинской фигуристки Алены Савченко возглавить сборную Нидерландов.

Тарасова поддержала украинского тренера по фигурному катанию
Фото: Пресс-служба Первого каналаПресс-служба Первого канала

«Кому же, как не славянским фигуристам, развивать фигурное катание в Европе. Савченко справится с любыми обязанностями, ее назначение абсолютно заслуженно, она поднимет уровень фигурного катания в Нидерландах, она выдающаяся фигуристка и прекрасная женщина», — передает слова Тарасовой РБК.

Савченко этой весной стала новым главным тренером сборной Нидерландов по фигурному катанию. Она завершила профессиональную карьеру спортсмена после Олимпийских игр 2018 года. Там Савченко в паре с Брюно Массо стала олимпийской чемпионкой. Это была ее уже пятая Олимпиада. До этого ей дважды удалось выиграть бронзу, но уже с другим партнером – Робином Шолковы. С 2003 года она образовала с ним пару и стала представлять на соревнованиях Германию.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Для них международный сезон завершен. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов.

Фигурное катание,Виктория Синицина,Робин Шолковы,Алена Савченко,Никита Кацалапов,Анна Щербакова,Татьяна Тарасова,
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