Тарасова поддержала украинского тренера по фигурному катанию

«Кому же, как не славянским фигуристам, развивать фигурное катание в Европе. Савченко справится с любыми обязанностями, ее назначение абсолютно заслуженно, она поднимет уровень фигурного катания в Нидерландах, она выдающаяся фигуристка и прекрасная женщина», — передает слова Тарасовой РБК.

Савченко этой весной стала новым главным тренером сборной Нидерландов по фигурному катанию. Она завершила профессиональную карьеру спортсмена после Олимпийских игр 2018 года. Там Савченко в паре с Брюно Массо стала олимпийской чемпионкой. Это была ее уже пятая Олимпиада. До этого ей дважды удалось выиграть бронзу, но уже с другим партнером – Робином Шолковы. С 2003 года она образовала с ним пару и стала представлять на соревнованиях Германию.