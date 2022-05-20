Роднина отреагировала на решение фигуристки выступать за Канаду

«А кто это такая? Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях? Я знаю многих призёров Олимпиад, но серебряная медаль в командных соревнованиях — это утешение. Флаг ей в руки, пусть выступает за Канаду. Мне как-то от её перехода всё равно, у нас есть много более именитых спортсменов», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.