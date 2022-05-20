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51 минуту назад

Татьяна Тарасова: «Если Россию не допустят и в следующем сезоне, это будет убийство фигурного катания. Хамство по отношению к нашим фигуристам не знает границ»

Sports.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала убийством фигурного катания возможный недопуск российских фигуристов к международным соревнованиям в следующем сезоне.

Тарасова высказалась об «убийстве фигурного катания»
Фото: ТАССТАСС

«Если Россию не допустят и в следующем сезоне, то это будет убийство фигурного катания. Хамство по отношению к нашим фигуристам не знает никаких границ. Нам изо всех сил заламывают руки, ломают жизнь спортсменам, но наши фигуристы будут радовать болельщиков и в России.

Замедлится ли развитие фигурного катания? Конечно, международные соревнования всем нужны. От отсутствия там россиян страдают все», – сказала Тарасова.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,
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