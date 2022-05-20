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2 часа назад

В Европе анонсировали массовое голосование за возрастной ценз в фигурном катании на конгрессе ISU

Матч ТВиещё 4

Многие национальные федерации будут голосовать за поднятие возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет на предстоящем конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом в интервью «Матч ТВ» сообщил директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян.

В Европе будут голосовать за возрастной ценз в фигурном катании
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что совет ISU выступил с предложением о поэтапном поднятии возрастного ценза с 15 до 17 лет. Это предложение будет рассмотрено на конгрессе организации, для его принятия достаточно простого большинства голосов в поддержку.

— Я противник возрастного ценза — мне кажется, его вводят только из-за девочек, — сказал Варданян. — Парни, танцоры, парники катаются долго, только у девочек эта проблема. Поэтому они и хотят продвинуть ценз. Мне кажется, решение очень однобокое. Оно, конечно, чем-то мотивировано… Но мое мнение — это все неправильно.

Насколько я знаю, многие страны собираются голосовать за поднятие ценза. Многие хотят этого. Но я однозначно выступаю против. Если в других видах спорта можно стать чемпионом мира в 14 лет, то почему в фигурном катании нельзя? Ни к чему хорошему это не приведет.Конгресс пройдет с 6 по 10 июня на Пхукете (Таиланд).

Фигурное катание,
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