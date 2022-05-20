Бах раскрыл нюансы расследования скандала с Валиевой

«Мы в контакте с WADA и ITA по этому вопросу. Дело на контроле антидопинговых служб, МОК не имеет к этому отношения. Но мы им дали понять, что ждем скорого разрешения этого дела. Как только это случится, мы проведем церемонию награждения. Не стоит гадать, когда она произойдет, просто надо ждать, как будет развиваться ситуация», — сказал Бах.