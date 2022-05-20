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57 минут назад

Бах раскрыл нюансы расследования скандала с фигуристкой Валиевой

Елена Прошина

Международный олимпийский комитет не имеет отношения к делу Камилы Валиевой, но необходимо дождаться его разрешения и только тогда назначать дату проведения церемонии награждения победителей ОИ-2022. Об этом на пресс-конференции заявил президент МОК Томас Бах. Его слова приводит «РИА Новости».

Бах раскрыл нюансы расследования скандала с Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы в контакте с WADA и ITA по этому вопросу. Дело на контроле антидопинговых служб, МОК не имеет к этому отношения. Но мы им дали понять, что ждем скорого разрешения этого дела. Как только это случится, мы проведем церемонию награждения. Не стоит гадать, когда она произойдет, просто надо ждать, как будет развиваться ситуация», — сказал Бах.

Напомним, что сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире на Зимних Олимпийских играх в Пекине. Однако церемонию награждения так и не провели из-за положительного результата допинг-пробы спортсменки от 25 декабря 2021 года.

Фигурное катание,Камила Валиева,Томас Бах,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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