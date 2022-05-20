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1 час назад

Глава МОК высказался о деле Валиевой

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о расследовании дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МОК высказался о деле Валиевой
Фото: ТАССТАСС

Бах подчеркнул, что комитет не занят расследованием допинг-скандала, разразившегося на Олимпийских играх в Пекине. Он добавил, что дело на контроле у антидопинговых организаций — Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного агентства тестирования (ITA).

Бах заявил, что когда комитет будет располагать результатами расследования, станет возможным организовать церемонию награждения победителей командного турнира Олимпиады.

«Не стоит гадать, когда она произойдет, просто надо ждать, как будет развиваться ситуация», — подытожил он.

В марте WADA заявило, что делом Валиевой занялось Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Российская сторона должна предоставить результаты расследования к 8 августа.

Допинг-скандал вокруг Валиевой разгорелся во время Игр-2022. Ее проба от 25 декабря 2021-го дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Защита Валиевой на заседании Спортивного арбитражного суда заявила, что допинг мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства ее дедушки. Фигуристка была допущена до дальнейшего участия в соревнованиях на Олимпийских играх.

Фигурное катание,Камила Валиева,Томас Бах,Всемирное антидопинговое агентство,
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