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2 часа назад

Тарасова о словах Шевченко про судей: «Нельзя так брать и поливать кого-то грязью. Пусть назовет, кто к кому и когда конкретно подходил»

Sports.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова экс-фигуристки Софьи Шевченко о том, что тренеры просили судей занижать оценки их дуэту с Игорем Еременко.

Тарасова о скандале с Шевченко : "Нельзя так брать и поливать кого-то грязью"
Фото: Sports.ruSports.ru

Шевченко, которая тренировалась у Ирины Жук и Александра Свинина, ранее заявила: «Мы приезжали на соревнования и с чистыми прокатами оказывались за парами, которые катались с помарками. Потом судьи подходили после соревнований и говорили, что ваши тренеры просили поставить вас за таких-то».

«Никогда не слышала о такой практике. Даже обсуждать это не хочу. Не верю, что такое может

Нельзя же так брать и поливать кого-то грязью. Пусть назовет, кто, к кому и когда конкретно подходил и просил занижать им оценки.

Мы даже фамилию этой девочки толком не знаем. Она закончила с катанием, даже не успев начать», – сказала Тарасова.

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Фигурное катание,Татьяна Тарасова,
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