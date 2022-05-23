Тарасова о скандале с Шевченко : "Нельзя так брать и поливать кого-то грязью"

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова экс-фигуристки Софьи Шевченко о том, что тренеры просили судей занижать оценки их дуэту с Игорем Еременко.

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Шевченко, которая тренировалась у Ирины Жук и Александра Свинина, ранее заявила: «Мы приезжали на соревнования и с чистыми прокатами оказывались за парами, которые катались с помарками. Потом судьи подходили после соревнований и говорили, что ваши тренеры просили поставить вас за таких-то».

«Никогда не слышала о такой практике. Даже обсуждать это не хочу. Не верю, что такое может

Нельзя же так брать и поливать кого-то грязью. Пусть назовет, кто, к кому и когда конкретно подходил и просил занижать им оценки.