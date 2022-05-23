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1 час назад

Бывшая фигуристка рассказала о засуживании на турнирах по просьбе тренеров

Lenta.ru

Бывшая российская фигуристка Софья Шевченко, выступавшая в танцах на льду с Игорем Еременко, рассказала о засуживании на турнирах по просьбе тренеров. Ее слова передает РИА Новости.

Бывшая фигуристка рассказала о засуживании по просьбе тренеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы приезжали на соревнования и с чистыми прокатами оказывались за парами, которые катались с помарками. После нам почти всегда говорили, что мы сами виноваты. Потом судьи подходили после соревнований и говорили, что ваши тренеры просили поставить вас за таких-то», — заявила спортсменка.

Она отметила, что из-за этого ощущала полный диссонанс в голове. Шевченко добавила, что после таких ситуаций у нее пропадала мотивация тренироваться в полную силу.

Шевченко и Еременко на юниорском уровне становились бронзовыми призерами чемпионата мира, победителями и призерами Финала Гран-при, а также победителями первенства России. На взрослом уровне спортсмены не отбирались на главные старты.

Ранее американский журналист Джеки Вонг усомнился в справедливости оценок танцевальной пары Диана Дэвис — Глеб Смолкин на чемпионате России.

«Если серьезно, я все еще не могу отойти от того, что Дэвис и Смолкин — серебряные призеры чемпионата России. Объективно это неправильно», — заявил он.

Дэвис, которая является дочерью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, вместе с партнером благодаря серебру чемпионата страны отобрались на чемпионат Европы и Олимпийские игры в Пекине, где заняли 8-е и 14-е места соответственно.

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Этери Тутберидзе,
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