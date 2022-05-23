Бывшая фигуристка рассказала о засуживании по просьбе тренеров

«Мы приезжали на соревнования и с чистыми прокатами оказывались за парами, которые катались с помарками. После нам почти всегда говорили, что мы сами виноваты. Потом судьи подходили после соревнований и говорили, что ваши тренеры просили поставить вас за таких-то», — заявила спортсменка.