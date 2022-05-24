Тутберидзе высказалась о допинговом скандале Валиевой

Олимпийской чемпионке в командном турнире фигуристке Камиле Валиевой не нужен допинг для увеличения выносливости, ситуация вокруг спортсменки похожа на провокацию, такое мнение в интервью «Матч ТВ» высказал хореограф команды Этери Тутберидзе Алексей Железняков.

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Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России на Олимпиаде в Пекине. Спустя день после произвольной программы «командника» стало известно, что в допинг-пробе фигуристки с чемпионата России найдено запрещенное вещество триметазидин. Валиева все же получила допуск на личный турнир, где заняла четвертое место. Расследование в отношении Камилы, а также ее персонала продолжается.

— Мало ли, почему это могло произойти — провокация, загрязненный продукт, специально подлить могли. Но это все всплыло именно на Олимпиаде. Тут и думать не надо, для чего все делалось — чтобы растоптать и уничтожить прям на месте. Окунуть Россию-матушку головой в отхожее место.

Камилу тогда вообще не надо было пускать на Олимпиаду, если вы такие правильные. Да и почему они вообще разгласили информацию о ней, если она несовершеннолетняя? Все это — из рук вон. Нам устроили показательную порку, вот и все. А Камила с такими шикарными данными — ну, какой допинг? Это просто бред. Допинг в фигурном катании не помогает.

— Разве?