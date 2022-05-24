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1 час назад

Железняков назвал переезд Тутберидзе в Америку бредом

Спорт день за днемиещё 1

Алексей Жезняков высказался о возможном переезде Этери Тутберидзе в США.

Железняков назвал переезд Тутберидзе в Америку бредом
Фото:  EPA/VOSTOCK Photo EPA/VOSTOCK Photo

«Ой, вот это вообще бред. У Этери здесь все. Просто сегодня политические дела несутся впереди паровоза, обвинения какие-то непонятные, что, если Этери поехала к дочке в Америку, это все, чуть ли не предательство. Глупость! Она к дочери поехала, а не Америку поддержать! У нее все в России — работа, слава, вложенный труд», - цитирует Железнякова «Матч ТВ».

В начале мая Этери Тутберидзе улетела в Бостон к дочери Диане, которая тренируется там вместе с партнером Глебом Смолкиным. Дэвис и Смолкин работают под руководством Игоря Шпильбанда.

Фанаты опасались, что в Америке в отношении российского тренера может вступить в силу закон Родченкова.

На прошедших в Пекине Олимпийских играх ученики Тутберидзе завоевали четыре медали, две из которых золотые и две серебряные.

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Игорь Шпильбанд,Этери Тутберидзе,
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