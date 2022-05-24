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32 минуты назад

«ISU хочет любыми путями убрать результаты учениц Тутберидзе» — Лайшев

Матч ТВ

Международный союз конькобежцев (ISU) намерен поднять возрастной ценз в фигурном катании, чтобы любыми путями убрать результаты талантливых учениц Этери Тутберидзе, такое мнение «Матч ТВ» выразил президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.

Лайшев: «ISU хочет любыми путями убрать результаты учениц Тутберидзе»
Фото:  Getty Images Sport / Gettyimages.ru Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что ISU выступил за поэтапное поднятие возрастного ценза с 15 до 17 лет. Хореограф команды Тутберидзе Алексей Железняков в интервью «Матч ТВ» предположил, что предложение поднять возрастной ценз выдвинуто во многом из-за спортсменок «Хрустального».

— Согласны с мнением, что возрастной ценз хотят поднять из-за успеха учениц Тутберидзе?

— Конечно, это так. Хотят поднять возрастной ценз, чтобы любыми путями убрать талант, спорт, результаты. Что еще ожидать от Запада? Тем наш облик выглядит чище и достойнее. Для нас всё это неудивительно, тем азартнее будем соревноваться против них. Если возрастной ценз все-таки поднимут, мы все равно победим! — сказал Лайшев «Матч ТВ».

Предложение по возрастному цензу будет рассмотрено на конгрессе организации, который пройдет с 6 по 10 июня на Пхукете.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Алексей Железняков,Ренат Лайшев,
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