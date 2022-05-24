Лайшев: «ISU хочет любыми путями убрать результаты учениц Тутберидзе»

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что ISU выступил за поэтапное поднятие возрастного ценза с 15 до 17 лет. Хореограф команды Тутберидзе Алексей Железняков в интервью «Матч ТВ» предположил, что предложение поднять возрастной ценз выдвинуто во многом из-за спортсменок «Хрустального».

— Конечно, это так. Хотят поднять возрастной ценз, чтобы любыми путями убрать талант, спорт, результаты. Что еще ожидать от Запада? Тем наш облик выглядит чище и достойнее. Для нас всё это неудивительно, тем азартнее будем соревноваться против них. Если возрастной ценз все-таки поднимут, мы все равно победим! — сказал Лайшев «Матч ТВ».