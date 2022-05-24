Нэтан Чен вошел в список 100 самых влиятельных людей

«От маленького вундеркинда, который был чемпионом страны среди новисов, до юниора, взрослого спортсмена, а теперь и олимпийского чемпиона, Нэтан Чен доказывал свою неустанную приверженность фигурному катанию. Это упорство никогда не ослабевало, даже после того, как его первая Олимпиада прошла не так, как он надеялся. Он тренировался еще четыре года и показал всему миру, насколько он грозный соперник.