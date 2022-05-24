Ягудин рассказал о конфликте с Авербухом

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, россиянин Алексей Ягудин заявил, что у него нет никакого конфликта с призёром Олимпийских игр, хореографом, продюсером и тренером Ильёй Авербухом. Ранее Ягудин и Авербух обменялись несколькими репликами на пресс-конференции в Оленегорске (Мурманская область), что было расценено некоторыми как конфликт, однако выяснилось, что они так по-дружески подкалывали друг друга.