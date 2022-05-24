Россия может остаться без коньков: что об этом думают Тарасова, Жулин и Авербух

Комитет Госдумы по физкультуре и спорту провел круглый стол по вопросам импортозамещения в спорте, где, в частности, обсуждалась угроза дефицита фигурных коньков. Российский тренер Алексей Мишин заявил ТАСС, что готов помочь с импортозамещением, так как обладает необходимым опытом.

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Призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф Илья Авербух предложил возобновить выпуск коньков в Клину, где их уже производили раньше, отмечает агентство.

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«Когда-то ботинки шили в Клину, мы на них катались, и были лезвия, они назывались «Жигули». Я думаю, имеет смысл пытаться восстанавливать производство там, где это исторически и развивалось», - заявил Авербух.

Он добавил, что Мишин - «действительно изобретатель», который «придумал много интересных для фигурного катания вещей».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила ТАСС, что в России смогут наладить производство ботинок для фигурного катания, но на это потребуется время.

Тарасова отметила, что проблемы могут возникнуть с производством лезвий, так как российские фигуристы уже очень давно пользуются иностранными лезвиями.

«Когда каталась я, когда катались мои ученики, были английские коньки, а ботинки были и отечественного производства. У нас были очень хорошие, чудесные ботинки, а сборной они шились персонально, по ноге», - рассказала тренер.

Ее коллега, тренер Александр Жулин сказал ТАСС, что производство в РФ нужно налаживать с помощью западных специалистов. Это «жизненно необходимо» сделать в течение года, отметил он. Пока на складах еще есть коньки и ботинки.

«Пока все нормально, но что будет дальше, представить не могу. Чтобы научиться делать такие коньки и ботинки, нужны очень высокие технологии. <…> Помню, [когда] сам еще катался, были клинские ботинки и лезвия неплохие, но сейчас технологии сильно шагнули вперед», - отметил он.