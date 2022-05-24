Железняков объяснил причины расставания Тутберидзе и Косторной

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков объяснил причину ухода фигуристки Алены Косторной.
«Я просто своим языком пытался донести до нее, что надо работать. Косторная не работала? Не так, как надо. Этери же не просто так будет прощаться. Она дала второй шанс, но в итоге началось все то же самое. В этой команде такое терпеть не будут», — цитирует хореографа «Матч ТВ».
Железняков отметил, что Косторная проявляет юношеский максимализм, пытаясь пробовать все. По мнению хореографа, фигуристке нужно уметь сосредотачиваться на результате и работе, а также разобраться в себе. Ранее Косторная перешла к тренеру Елене Буяновой, с которой работает на временной основе.