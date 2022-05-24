Железняков объяснил причины расставания Тутберидзе и Косторной

«Я просто своим языком пытался донести до нее, что надо работать. Косторная не работала? Не так, как надо. Этери же не просто так будет прощаться. Она дала второй шанс, но в итоге началось все то же самое. В этой команде такое терпеть не будут», — цитирует хореографа «Матч ТВ».