Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
1 час назад

Хореограф Железняков объяснил причины расставания Тутберидзе и Косторной

Inoprosport

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков объяснил причину ухода фигуристки Алены Косторной.

Железняков объяснил причины расставания Тутберидзе и Косторной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я просто своим языком пытался донести до нее, что надо работать. Косторная не работала? Не так, как надо. Этери же не просто так будет прощаться. Она дала второй шанс, но в итоге началось все то же самое. В этой команде такое терпеть не будут», — цитирует хореографа «Матч ТВ».

Железняков отметил, что Косторная проявляет юношеский максимализм, пытаясь пробовать все. По мнению хореографа, фигуристке нужно уметь сосредотачиваться на результате и работе, а также разобраться в себе. Ранее Косторная перешла к тренеру Елене Буяновой, с которой работает на временной основе.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Елена Буянова,Алексей Железняков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители