Самодурова прокомментировала завершение карьеры

Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова рассказала о причинах завершения спортивной карьеры.
«В целом я пережила изменения спокойно, без грусти. Чувства недосказанности точно нет. Надо ведь объективно оценивать свои возможности. То, что сейчас творят наши девочки, мне уже
Был, правда, один эмоциональный вечер, когда я выложила прощальный пост в соцсетях. Масса людей прислали добрые сообщения, фанаты выложили нарезки видео из моих прокатов. Я все пересмотрела, окунулась в воспоминания и расплакалась.
Всю свою карьеру я следила за общественным мнением, читала отзывы в разных пабликах. Это внимание поклонников всегда мотивировало», – сказала Самодурова.
Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова завершила спортивную карьеру