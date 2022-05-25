Жулин не верит в конгресс ISU

«Я думаю, в ISU нас оставят как страну, но лишат всех соревнований — не знаю даже, на сколько лет. Скорее всего, оставят, потому что и футболистов оставили — но толку никакого, соревнований всё равно всех лишат. Судя по тому, как развиваются события, думаю, не разрешат нигде выступать ни под каким статусом», - цитирует Жулина ТАСС.