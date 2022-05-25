Жулин не верит в конгресс ISU

Двукратный призер Олимпийских игр и заслуженный тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о предстоящем конгрессе Международного союза конькобежцев.
«Я думаю, в ISU нас оставят как страну, но лишат всех соревнований — не знаю даже, на сколько лет. Скорее всего, оставят, потому что и футболистов оставили — но толку никакого, соревнований всё равно всех лишат. Судя по тому, как развиваются события, думаю, не разрешат нигде выступать ни под каким статусом», - цитирует Жулина ТАСС.
Жулин заявил, что ISU, в отличие от теннисной ассоциации и НХЛ, существует под властью Международного олимпийского комитета.
С 6 по 11 июня на Пхукете (Тайланд) состоится конгресс Международного союза конькобежцев (ISU). Члены конгресса обсудят вопрос повышения возрастного ценза для участия в соревнованиях среди взрослых.
В марте этого года Международный союз конькобежцев запретил российским фигуристам принимать участие в турнирах по своей эгидой.