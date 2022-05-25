Анна Щербакова подвела итоги весеннего отпуска

«Я уже вернулась из отпуска. Там я хорошо провела время, загорела, а также опробовала много чего интересного: занималась на цирковой трапеции и первый раз попробовала показаться на вейкборде. Сейчас я уже вернулась в Москву и готовлюсь к экзаменам», – сказала спортсменка.