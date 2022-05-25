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2 часа назад

Анна Щербакова подвела итоги весеннего отпуска

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова вернулась в Россию после заграничного отпуска, о чём сообщила в социальных сетях.

Анна Щербакова подвела итоги весеннего отпуска
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я уже вернулась из отпуска. Там я хорошо провела время, загорела, а также опробовала много чего интересного: занималась на цирковой трапеции и первый раз попробовала показаться на вейкборде. Сейчас я уже вернулась в Москву и готовлюсь к экзаменам», – сказала спортсменка.

В минувшем сезоне 18-летняя Щербакова стала победительницей Олимпийских игр в Пекине (Китай), где обошла соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото. Также Анна стала второй на чемпионате Европы в Таллине (Эстония), уступив по итогам двух программ соотечественнице Камиле Валиевой.

Фигурное катание,Каори Сакамото,Александра Трусова,Анна Щербакова,
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