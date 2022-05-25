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1 час назад

«Жду процветания федерации». Тарасова - о результатах выборов главы ФФККР

Советский спорт

Голосование состоялось 25 мая на отчетно-выборной конференции в Москве.

«Жду процветания федерации», — Тарасова высказалась о выборах главы ФФККР
Фото: ТАССТАСС

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на переизбрание Александра Горшкова на пост главы Федерации фигурного катания на коньках России.

Отметим, что 75-летний функционер был единственным кандидатом на эту должность. Он возглавляет ФФККР с 2010 года.

«Я теперь вновь жду процветания нашей федерации», - приводят »РИА Новости» слова Тарасовой.

Добавим, что генеральный директор организации Александр Коган также сохранил свой пост. Вместе с Горшковым они переизбраны на четырехлетний срок.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,Александр Коган,Александр Горшков,
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