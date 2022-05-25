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53 минуты назад

Загитова прокомментировала информацию об отчислении из университета

Lenta.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале прокомментировала информацию о том, что ее могут отчислить из Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) за неуспеваемость.

Загитова прокомментировала свое отчислении из университета
Фото: соцсетисоцсети

«Ребят, я просто не знаю, как я снова оказалась в универе, ведь говорят, что я отчислена. Не знаю вообще, как так получилось», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что не забирала свои документы и продолжит обучение в РАНХиГС.

О возможном отчислении Загитовой 25 апреля сообщил «Чемпионат.com». Отмечалось, что фигуристка попала в список студентов, которым дисциплинарная комиссия университета вынесла замечания за неуспеваемость и неаттестацию более чем по двум предметам. В РАНХиГС подчеркнули, что планов по отчислению спортсменки нет.

Загитова была зачислена на контрактное отделение факультета журналистики РАНХиГС 30 августа 2020 года. Спортсменка обучается по программе «Продюсирование и культурная политика».

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры.

Фигурное катание,Алина Загитова,РАНХиГС,
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