Загитова прокомментировала свое отчислении из университета

«Ребят, я просто не знаю, как я снова оказалась в универе, ведь говорят, что я отчислена. Не знаю вообще, как так получилось», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что не забирала свои документы и продолжит обучение в РАНХиГС.