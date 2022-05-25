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1 час назад

Российская фигуристка рассказала о травле со стороны тренеров

Вероника Полынина

Фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала «Матч ТВ» об унижениях со стороны тренерского штаба Евгения Рукавицына.

Российская фигуристка рассказала о травле со стороны тренеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам 19-летней спортсменки, в прошлом сезоне тренерский штаб неоднократно называл ее толстой и заставлял худеть.

«Мне в команде часто говорили, что я толстая, что ничего у меня не выйдет. Были даже такие слова: «Ты даже в своих соцсетях скоро никому не будешь нужна со своей фигурой», - рассказала Нугуманова.

По ее словам, тренеры постоянно говорят, что у нее проблемы с лишним весом, хотя «на самом деле их никогда не было». Спортсменка призналась, что слушала тренеров и худела, но «ситуация иной раз уже до абсурда доходит».

«Я все-таки считаю, что женское катание должно быть женским. Да, я не спорю, Аня [Щербакова] и Камила [Валиева] прекрасны. Но они вот такие — худенькие, тоненькие, красивые. А я вот такая, и меньше не могу быть физически. Плюс они все-таки немного моложе меня, это тоже фактор», - сказала Нугуманова.

По словам фигуристки, ей нравится, как она выглядит на льду, и она не считает себя толстой.

«Весь прошлый сезон после контрольных прокатов я тренировалась самостоятельно. Я каталась на младших льдах, с маленькими детьми. Мне говорили: «Ты не заслуживаешь музыку на старшем льду. Ты не заслуживаешь тут кататься, я так решил», - рассказала Нугуманова.

Несмотря на критику тренерской команды Евгения Рукавицина, Елизавета не собирается бросать фигурное катание. Спортсменка заверила, что выбить ее из колеи не получится.

Елизавета Нугуманова - призер этапов Гран-при среди юниоров, на чемпионате России сезона 2020/2021 стала шестой, в финале Кубка России того же сезона заняла 10 место.

Фигурное катание,Евгений Рукавицын,Елизавета Нугуманова,
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