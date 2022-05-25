Российская фигуристка рассказала о травле со стороны тренеров

«Я все-таки считаю, что женское катание должно быть женским. Да, я не спорю, Аня [Щербакова] и Камила [Валиева] прекрасны. Но они вот такие — худенькие, тоненькие, красивые. А я вот такая, и меньше не могу быть физически. Плюс они все-таки немного моложе меня, это тоже фактор», - сказала Нугуманова.