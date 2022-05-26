"Обида сильная". Российская фигуристка рассказала об отказе тренера заявить ее в финал КР

Фигуристка Елизавета Нугуманова в интервью «Матч ТВ» заявила, что тренер Евгений Рукавицын отказался вносить ее в заявку на Финал Кубка России, несмотря на то, что она на тот момент находилась в хорошей форме.

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— На Финал Кубка России, как я сказала уже, заявку даже просто не отправили. Это неприятно. А я же не могу сама себя заявить — это должны сделать тренеры, но вот так. Я хорошо была к нему готова, стала бы там первая и снова отобралась бы в сборную. Но, видимо… Даже не знаю, как это назвать.

— А почему не отправили? Как я понимаю, это же школа должна делать?

— Тренер должен отправить в школе, школа — в федерацию. Схема сложная. А насчет того, почему не отправили — люди просто этого не хотели. Объяснений мне никто так и не дал. Я целенаправленно готовилась к нему, чтобы занять первое место и попасть в резерв сборной.

Обида сильная накопилась, конечно. Я весь сезон ничего не рассказывала, не давала интервью. С другой стороны, смысла в обидах тоже немного. Ты же не уговоришь их, если они не хотят, правильно?

— Давай для понимания конкретизируем — говоря «они», мы на самом деле подразумеваем Евгения Владимировича Рукавицына, так?

— Да. Тренеры должны были отправить заявку, я просила их это сделать. Но в итоге мне просто сказали: «Ты не отобралась». А я думала — ну как так? Места же есть, и в таком случае любой, кто катался на двух этапах кубка, может выступить в финале. Но тренеры не захотели отправлять меня туда, и я лишилась шанса закончить сезон на неплохой ноте.