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1 час назад

Фигуристка Нугуманова назвала виноватых в эмоциональной реакции Трусовой на Играх-2022

Газета.Ruиещё 1

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова считает оправданной реакцию Александры Трусовой на серебро Олимпийских игр - 2022 в Пекине.

Фигуристка Нугуманова назвала виноватых в истерике Трусовой на ОИ в Пекине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Как вы думаете, что чувствует человек, который сделал максимум, шел к этому всю жизнь — и в итоге вот так? Прекрасно ее понимаю. Мы эти слова с Сашей обсудили, кстати, сразу после Олимпиады, и я ее поддержала. Тяжело это… Саша же еще попросила не снимать, не ходить за ней, а они продолжали. Ну зачем? Понятное дело, что все хотят рейтингов, пиара, но она ведь тоже человек. У нее чувства есть. Она вместе с другими нашими ребятами сперва в этом Красноярске сидела, потом в Пекине с ограничениями, все это в себе держала", - приводит слова фигуристки "Матч ТВ".

Напомним, после произвольной программы 17-летняя спортсменка бурно отреагировала на вторую оценку и вступила в словесную перепалку с тренером Этери Тутберидзе. Победу в соревнованиях женщин-одиночниц на в столице Китая одержала россиянка Анна Щербакова. Еще одна представительница России, Камила Валиева, оказалась на четвертом месте.

Ранее олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин оценил эмоциональную реакцию Александры Трусовой после церемонии награждения на ОИ-2022.

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