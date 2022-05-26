Фигуристка Нугуманова назвала виноватых в истерике Трусовой на ОИ в Пекине

"Как вы думаете, что чувствует человек, который сделал максимум, шел к этому всю жизнь — и в итоге вот так? Прекрасно ее понимаю. Мы эти слова с Сашей обсудили, кстати, сразу после Олимпиады, и я ее поддержала. Тяжело это… Саша же еще попросила не снимать, не ходить за ней, а они продолжали. Ну зачем? Понятное дело, что все хотят рейтингов, пиара, но она ведь тоже человек. У нее чувства есть. Она вместе с другими нашими ребятами сперва в этом Красноярске сидела, потом в Пекине с ограничениями, все это в себе держала", - приводит слова фигуристки "Матч ТВ".