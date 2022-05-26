Призер Олимпиады назвала причину возвращения из США в Россию

Бывшая фигуристка, а ныне — тренер и хореограф Анжелика Крылова заявила, что было несколько причин для того, чтобы вернуться в Россию из США. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «Ход коньком».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Одна из причин — мне не хватало общения на русском языке. Даже достаточно хорошо зная английский, мне не хватало там культуры, театров, музеев. Каждые выходные я куда-то выхожу, развиваюсь, смотрю, наслаждаюсь этим здесь», - рассказала серебряный призер Олимпийских игр в Нагано в парном фигурном катании.

По ее словам, в США ей «стало скучно», хотелось развития и «был просто интерес» посмотреть, что там в России.

«Считаю, что в России намного больше и спортсменов, и детей — это не сравнится. И потенциала больше вырастить спортсменов, потому что у нас намного больше катается спортсменов, чем там», - подчеркнула Анжелика Крылова.