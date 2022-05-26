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1 час назад

Российская фигуристка назвала причины возвращения из США

Алиса Селезнёва

Бывшая фигуристка, а ныне — тренер и хореограф Анжелика Крылова заявила, что было несколько причин для того, чтобы вернуться в Россию из США. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «Ход коньком».

Призер Олимпиады назвала причину возвращения из США в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Одна из причин — мне не хватало общения на русском языке. Даже достаточно хорошо зная английский, мне не хватало там культуры, театров, музеев. Каждые выходные я куда-то выхожу, развиваюсь, смотрю, наслаждаюсь этим здесь», - рассказала серебряный призер Олимпийских игр в Нагано в парном фигурном катании.

По ее словам, в США ей «стало скучно», хотелось развития и «был просто интерес» посмотреть, что там в России.

«Считаю, что в России намного больше и спортсменов, и детей — это не сравнится. И потенциала больше вырастить спортсменов, потому что у нас намного больше катается спортсменов, чем там», - подчеркнула Анжелика Крылова.

Ранее из России в Канаду уехала российская фигуристка Евгения Медведева. Такое решение она приняла, уступив коллеге по команде Алине Загитовой на Олимпиаде-2018 и завоевав серебряную медаль. Позднее Медведева снова вернулась в Россию к тренеру Этери Тутберидзе.

Фигурное катание,Анжелика Крылова,Этери Тутберидзе,Евгения Медведева,
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