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28 минут назад

Тарасова отреагировала на слова фигуристки о травле со стороны тренера

Lenta.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова российской фигуристки Елизаветы Нугумановой, которая рассказала об унижениях со стороны своего тренера Евгения Рукавицына. Ее цитирует «Чемпионат.com».

Тарасова ответила на слова фигуристки о травле со стороны тренера
Фото: ТАССТАСС

«Команда у Рукавицына очень хорошая. Все друг друга очень любят и хорошо относятся. Я никогда не поверю, что ее там травили. Они внимательно относятся к ученикам», — заявила Тарасова.

Она подчеркнула, что тренеры следят за весом фигуристов, так как сами спортсмены могут не понимать опасности и возможности получения травмы.

25 мая Нугуманова заявила, что тренерский штаб постоянно называл ее толстой. Она подчеркнула, что у нее никогда не было проблем с весом, однако из-за травли ей приходилось постоянно худеть.

Нугуманова является бронзовым призером международного турнира Warsaw Cup. На ее счету также серебро и бронза этапов Гран-при среди юниоров.

Фигурное катание,Зимние виды спорта,Евгений Рукавицын,Татьяна Тарасова,
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