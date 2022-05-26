«Ну, не толстая я! А мне говорили обратное». Подруга Трусовой пожаловалась на тренера

"Честно говоря, непонятных моментов было очень много. Началось все с того, что мне сперва сказали, что я не участвую в контрольных прокатах. Я подумала, мол, ничего страшного, наверное, основной состав сборной на них поедет. Поэтому к прокатам я особо не готовилась и набирала форму к сентябрю — началу октября. А потом, за четыре дня до прокатов, мне говорят: "Все, мы едем". А у меня ни программы нормальной нет, ни формы, и мне говорят: "Ну, ты все равно едешь". Конечно, выступать на контрольных прокатах — это большая честь. Там публика, специалисты на тебя смотрят, указывают на ошибки. Но если бы к этому всему я бы еще и в форме была, было бы вообще замечательно. Но нет. Конечно, я к прокатам была не готова. Сейчас даже смотреть на себя не могу там — короткая еще более-менее, а произвольная… Я согласна, конечно, что ты должен быть всегда готов ко всему, но мне за четыре дня все же тяжело набрать форму", - рассказала спортсменка.