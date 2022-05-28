Российского фигуриста Кондратюка призвали в армию

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в командном первенстве Марк Кондратюк призван для прохождения срочной службы. Его направят в спортивную роту в Самаре. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что спортроту пополнили порядка сорока профессиональных спортсменов. Кроме Кондратюка, в ней оказались чемпионы мира среди юниоров каноист Дмитрий Анисимов, биатлонист Кирилл Бажин, а также лыжник Александр Ившин.

«В ближайшую неделю рядовые пройдут курс молодого бойца - 40 часов занятий по тактической, огневой, инженерной подготовке. Солдаты изучат общевоинские уставы, военную топографию, сдадут зачеты по физической и строевой подготовке, выполнят нормативы по РХБ защите и обеспечению безопасности военной службы», - уточнили в пресс-службе.