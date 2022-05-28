Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+18° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
1 час назад

Российского фигуриста Кондратюка призвали в армию

Илья Родин

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в командном первенстве Марк Кондратюк призван для прохождения срочной службы. Его направят в спортивную роту в Самаре. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.

Российского фигуриста Кондратюка призвали в армию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что спортроту пополнили порядка сорока профессиональных спортсменов. Кроме Кондратюка, в ней оказались чемпионы мира среди юниоров каноист Дмитрий Анисимов, биатлонист Кирилл Бажин, а также лыжник Александр Ившин.

«В ближайшую неделю рядовые пройдут курс молодого бойца - 40 часов занятий по тактической, огневой, инженерной подготовке. Солдаты изучат общевоинские уставы, военную топографию, сдадут зачеты по физической и строевой подготовке, выполнят нормативы по РХБ защите и обеспечению безопасности военной службы», - уточнили в пресс-службе.

Призер Олимпиады назвала причину возвращения из США в Россию

На службу молодых спортсменов отправили из сборного пункта города Сызрань. «Они прошли медицинскую комиссию, профотбор, получили вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы)», отмечает «Чемпионат».

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Дмитрий Анисимов,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители