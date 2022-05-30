Глава РУСАДА назвал сроки расследования дела Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала «Матч ТВ», как продвигается разбирательство в отношении фигуристки Камилы Валиевой и ее окружения.

Фото: Amin Mohammad Jamali / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru Amin Mohammad Jamali / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Валиева выиграла золото Олимпиады-2022 в составе сборной России по итогам командного турнира. Во время Игр стало известно о декабрьской положительной допинг-пробе спортсменки с чемпионата России. МОК принял решение не награждать призеров соревнований до завершения расследования. Валиева была допущена до личного турнира фигуристок, где стала четвертой.

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— Расследование ведется с четким соблюдением соответствующих норм. Едва ли не главная из них— конфиденциальность. Мы не вправе комментировать промежуточные результаты, тем более когда речь идет о защищенном лице. Скажу лишь, что расследование ведется тщательно, стараемся завершить его максимально быстро, однако необходимость учесть все нюансы требует времени.

РУСАДА неоднократно просило СМИ и другие публичные ресурсы не распространять непроверенную информацию, чтобы не навредить расследованию и спортсмену. Все проверенное публикуется на нашем сайте. Там же появится сообщение, как только расследование будет завершено.

— Есть дедлайн в этом вопросе?

— В прессе обсуждается август, мы стремимся уложиться в эти сроки. В ходе расследования опрашивается большое число людей, выясняются новые обстоятельства, требующие проверки, из-за этого можем закончить позже. Официального дедлайна нет. Главное для нас — установить истину.

— Расследование включает в себя только опросы или еще какие-то действия?

— Не имею права раскрывать наши методы. Если хотите знать, какие инструменты могут применяться, то они расписаны в международном стандарте по тестированию и расследованию. Это опросы, интервью, поиск информации в доступных источниках, использование сведений, имеющихся в распоряжении антидопинговых организаций, например, данных биологического паспорта. Рекомендуется задействовать все, что может привести к установлению истины. Но конкретные детали преждевременной огласке не подлежат.

— Известно, что исследование пробы Валиевой задержала шведская лаборатория. Из-за этого скандал случился во время Олимпиады, а не до нее. Будут ли шведы наказаны? И спасла бы ситуацию пометка «срочно» на пробе, отправленной российской стороной?

— Пробу взяли еще в декабре, необходимости присваивать ей категорию срочности не было. С учетом рекомендуемых на исследование 20 дней мы укладывались по времени до Пекина. Успевали даже с учетом праздников, поскольку РУСАДА свою часть работы выполнила безукоризненно.