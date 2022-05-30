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59 минут назад

В РУСАДА рассказали о проверке окружения Валиевой

Спорт день за днем

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала о ходе расследования ближайшего окружения олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой.

В РУСАДА рассказали о проверке окружения Валиевой
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Как идёт расследование? С чётким соблюдением соответствующих норм. Едва ли не главная из них — конфиденциальность. Мы не вправе комментировать промежуточные результаты, тем более когда речь идёт о защищённом лице. Скажу лишь, что расследование ведётся тщательно, стараемся завершить его максимально быстро, однако необходимо учесть все нюансы», - приводит слова Логиновой «Матч ТВ».

Генеральный директор РУСАДА добавила, что организация планирует завершить расследование в августе этого года.

В феврале 2022 года, во время Олимпиады в Пекине, в крови ученицы Тутберидзе Камилы Валиевой обнаружили запрещенное вещество. Расследование велось в течение всех Игр, однако до личного первенства МОК допустил спортсменку.

В Пекине Валиева стала олимпийской чемпионкой в команде, а в личном соревновании заняла четвертое место.

Фигурное катание,Камила Валиева,Вероника Логинова,
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