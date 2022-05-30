В РУСАДА рассказали о проверке окружения Валиевой

«Как идёт расследование? С чётким соблюдением соответствующих норм. Едва ли не главная из них — конфиденциальность. Мы не вправе комментировать промежуточные результаты, тем более когда речь идёт о защищённом лице. Скажу лишь, что расследование ведётся тщательно, стараемся завершить его максимально быстро, однако необходимо учесть все нюансы», - приводит слова Логиновой «Матч ТВ».