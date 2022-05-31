Фигуристка Загитова рассказала о желании делать российский спорт лучше

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о намерении сделать российский спорт лучше, передает "Матч ТВ".
"Я знаю, что нужно нашему спорту, ведь он — вся моя жизнь. Хочу делать его сильнее и лучше вместе с вами. Пока как спортсмен и телеведущая, а в будущем — кто знает", - сказала Загитова.
Загитова — олимпийская чемпионка (одиночное катание) и серебряный призер (командный турнир) Олимпийских игр — 2018. Также в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.
Ранее российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала информацию о том, что ее могут отчислить из Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) за неуспеваемость.
"Я просто не знаю, как я снова оказалась в универе, ведь говорят, что я отчислена. Не знаю, как так получилось. Нет, я не забирала свои документы, это я вам заранее говорю", — рассказала 20-летняя спортсменка.