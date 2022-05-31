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57 минут назад

Татьяна Тарасова: «Сможет ли Загитова стать спортивным функционером или работать в Министерстве спорта? Сможет. Для этого нужно много читать, писать»

Sports.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о перспективах Алины Загитовой в роли спортивного функционера.

Тарасова рассказала, что нужно Загитовой для работы в Министерстве спорта
Фото: Sports.ruSports.ru

«Сможет ли Загитова стать спортивным функционером или работать в Министерстве спорта? Ну, а почему нет, сможет.

Для этого нужно много читать, писать, знать дело, в котором ты работаешь, тренировать. Ее спортивный опыт, безусловно, поможет ей в этом. А дальше все зависит от ее желаний и целей», – сказала Тарасова.

Алина Загитова: «Я знаю, что нужно нашему спорту, хочу делать его сильнее и лучше. Пока как спортсмен и телеведущая, а в будущем – кто знает»

Фигурное катание,Алина Загитова,Татьяна Тарасова,
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