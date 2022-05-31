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1 час назад

Депутат Журова назвала условие для того, чтобы фигуристка Загитова попала в Госдуму

Газета.Ruиещё 4

Депутат Госдумы Светлана Журова оценила шансы фигуристки Алины Загитовой попасть в нижнюю палату парламента Российской Федерации. Слова Журовой передает «Спорт день за днем».

Журова оценила шансы Загитовой на попадание в Госдуму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, 30 мая Загитова после завоевания премии «MarSpo Awards 2022» в номинации «Спортсмен нового времени» заявила о желании делать российский спорт лучше.

«В 20 лет Алина в депутаты не пойдет. В дальнейшем она может выдвигаться в депутаты от Татарстана. Ее там поддержат, люди там ей доверяют. Если она получит образование, то у нее есть шансы попасть в Госдуму», — сказала Журова.

20-летняя Загитова — олимпийская чемпионка (одиночное катание) и серебряный призер (командный турнир) Олимпийских игр — 2018. Также в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала слова Алины Загитовой.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,Светлана Журова,Госдума,
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