Журова оценила шансы Загитовой на попадание в Госдуму

«В 20 лет Алина в депутаты не пойдет. В дальнейшем она может выдвигаться в депутаты от Татарстана. Ее там поддержат, люди там ей доверяют. Если она получит образование, то у нее есть шансы попасть в Госдуму», — сказала Журова.