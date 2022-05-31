Журова оценила шансы Загитовой на попадание в Госдуму

Депутат Госдумы Светлана Журова оценила шансы фигуристки Алины Загитовой попасть в нижнюю палату парламента Российской Федерации. Слова Журовой передает «Спорт день за днем».
Напомним, 30 мая Загитова после завоевания премии «MarSpo Awards 2022» в номинации «Спортсмен нового времени» заявила о желании делать российский спорт лучше.
«В 20 лет Алина в депутаты не пойдет. В дальнейшем она может выдвигаться в депутаты от Татарстана. Ее там поддержат, люди там ей доверяют. Если она получит образование, то у нее есть шансы попасть в Госдуму», — сказала Журова.
20-летняя Загитова — олимпийская чемпионка (одиночное катание) и серебряный призер (командный турнир) Олимпийских игр — 2018. Также в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.
Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала слова Алины Загитовой.