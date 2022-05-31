Тарасова оценила перспективы Загитовой в Минспорта

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на желание олимпийской чемпионки Алины Загитовой стать спортивным функционером.
По мнению Тарасовой, Загитова вполне может работать в министерстве спорта.
«Ну, а почему нет, сможет. Для этого нужно много читать, писать, знать дело, в котором ты работаешь, тренировать. Ее спортивный опыт, безусловно, поможет ей в этом. А дальше все зависит от ее желаний и целей», - сказала Тарасова Sport24.
Накануне 20-летняя Алина Загитова получила премию «MARSPO Awards 2022» в номинации «Спортсмен нового времени», которую дают спортсменам, реализующимся в новых профессиях. Во время вручения ей предложили стать спортивным функционером. После этого Загитова написала в соцсетях, что готова учиться новому, чтобы «дальше развиваться и продвигать спорт в массы».