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2 часа назад

Тарасова оценила перспективы Загитовой в Минспорта

Вероника Полынина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на желание олимпийской чемпионки Алины Загитовой стать спортивным функционером.

Тарасова оценила перспективы Загитовой в Минспорта
Фото: ТАССТАСС

По мнению Тарасовой, Загитова вполне может работать в министерстве спорта.

«Ну, а почему нет, сможет. Для этого нужно много читать, писать, знать дело, в котором ты работаешь, тренировать. Ее спортивный опыт, безусловно, поможет ей в этом. А дальше все зависит от ее желаний и целей», - сказала Тарасова Sport24.

Накануне 20-летняя Алина Загитова получила премию «MARSPO Awards 2022» в номинации «Спортсмен нового времени», которую дают спортсменам, реализующимся в новых профессиях. Во время вручения ей предложили стать спортивным функционером. После этого Загитова написала в соцсетях, что готова учиться новому, чтобы «дальше развиваться и продвигать спорт в массы».

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,
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