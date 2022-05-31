Тарасова оценила перспективы Загитовой в Минспорта

«Ну, а почему нет, сможет. Для этого нужно много читать, писать, знать дело, в котором ты работаешь, тренировать. Ее спортивный опыт, безусловно, поможет ей в этом. А дальше все зависит от ее желаний и целей», - сказала Тарасова Sport24.