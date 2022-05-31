Марка Кондратюка отправили на военные сборы в Самару

“Это абсолютно рядовая ситуация. Всегда отпускают на тренировки. Я точно так же проходил службу в спортроте, и это никак не сказалось на моей карьере. Ему будет предоставлено точно такое же время для тренировок. Ничего это не изменит, кроме того, что он пройдет курс молодого бойца”, – комментирует Траньков.