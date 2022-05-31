Марка Кондратюка отправили на военные сборы в Самару

Не так давно стало известно, что российского фигуриста, олимпийского чемпиона 2022 года Марка Кондратюка призывают на военную службу.
В сети появились фотографии Марка на военных сборах в Самаре. А ведь совсем недавно он начал отношения со своей коллегой Александрой Трусовой. Но, похоже, что девушке придется немного его подождать. Многие начали переживать за будущее Кондратюка в фигурном катании. Но фигурист Максим Траньков поспешил успокоить поклонников юного фигуриста.
“Это абсолютно рядовая ситуация. Всегда отпускают на тренировки. Я точно так же проходил службу в спортроте, и это никак не сказалось на моей карьере. Ему будет предоставлено точно такое же время для тренировок. Ничего это не изменит, кроме того, что он пройдет курс молодого бойца”, – комментирует Траньков.
Также недавно стало известно, что молодой человек будет проходить срочную военную службу в Балашихе.
“Кондратюк призван. Он рядовой спортивной роты ЦСКА, город Балашиха”, – передает источник.
Напомним, что в этом году Марк Кондратюк стал олимпийским чемпионом в командном соревновании, чемпионом Европы и чемпионом России.